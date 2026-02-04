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Опубликовано 4 февраля, 05:28

Соскин считает, что последний удар ВС РФ показал беспомощность Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Последний групповой удар ВС РФ по целям на Украине показал её беспомощность, считает бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, пока от нового министра обороны Михаила Фёдорова «нет никакого толку».

«Мы видим с вами беспомощность... Были только разговоры, разговоры, вот это всё», — сказал он в эфире собственного YouTube-канала.

Киевский режим не может реагировать на происходящее, а сам Владимир Зеленский не желает заканчивать конфликт. В его интересах — продолжать «мясорубку», бросая в неё «остатки мужчин».

«Поэтому никакого мира не будет», — заключил Соскин.

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Напомним, в ночь на 3 февраля после истечения срока действия «энергетического перемирия» ВС РФ нанесли очередной удар по целям на Украине. Были задействованы более ста беспилотников «Герань», а также десятки крылатых и баллистических ракет, включая «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и снаряды РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога была объявлена на большей части страны. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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