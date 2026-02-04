Морпехи РФ освободили Сухецкое в ДНР, воспользовавшись хитростью на ясной погоде

Морпехи Армии России применили нестандартную тактику при освобождении села Сухецкое в ДНР, зайдя в населённый пункт в момент, когда противник этого не ожидал. Об этом ТАСС сообщил замкомандира штурмового батальона 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» Яков Черновалов.

«Бойцы [ВСУ] там сидят, там не тероборона, подразделения подготовленные. Но они не ожидали нас там просто. Мы зашли в такую погоду, скажем так, ясную, и они не думали, что мы будем двигаться. Противник в этот момент просто упустил нас глазами своими — коптерами, упустил этот момент. Мы действовали нешаблонно», — сказал он.

Украинские подразделения рассчитывали, что российские силы начнут активные действия во время ухудшения погодных условий. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ сделали ставку на наблюдение с воздуха и ожидали движения российских подразделений в непогоду. Однако морпехи воспользовались солнечным днём, когда противник снизил бдительность, что позволило незаметно войти в населённый пункт и выполнить поставленную задачу.

Напомним, что 1 февраля стало известно о продвижении подразделений группировки войск «Север» в Харьковской области. В результате активных боевых действий под их контроль перешёл населённый пункт Зелёное. А бойцы группировки войск «Центр» установили контроль над посёлком Сухецкое на территории Донецкой Народной Республики.