Огнемётная система «Солнцепёк» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
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Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, применив тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А «Солнцепёк». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«Расчёт модернизированной ТОС-1А «Солнцепёк» с группой огневой поддержки прибыл на огневую позицию и выполнил серию залпов 220-мм термобарическими снарядами по указанным координатам. С помощью автоматизированной системы управления огнём цель была уничтожена. После нанесения огневого поражения основная группа убыла в тыловой район, перезарядилась и встала на боевое дежурство», — говорится в сообщении.
Опорный пункт противника был выявлен в лесополосе перед позициями российских подразделений. Скопление живой силы обнаружил расчёт войск беспилотных систем, после чего координаты цели были оперативно переданы огнемётчикам. Артиллерийские подразделения и беспилотники на этом участке фронта действуют в тесном взаимодействии.
Так, разведывательный дрон «Скат-350М» выявил пулемётную точку ВСУ, информация о которой была направлена на командный пункт для последующего огневого поражения. Кроме того, расчёты БПЛА группировки войск «Центр» продолжают наносить удары по живой силе и технике противника. По данным Минобороны, на Красноармейском направлении были уничтожены бронированные машины, легковые автомобили, гексакоптер типа «Баба-яга», а также FPV-ретрансляторы ВСУ.
Ранее сообщалось, что под Красноармейском, который на Украине называют Покровском, ведутся сразу в нескольких районах. Активные боевые действия сосредоточены в окрестностях населённых пунктов Новое Шахово, Новый Донбасс и Гришино. За несколько дней боевой работы расчёты войск беспилотных систем соединения спецназначения Центральной группировки войск вывели из строя более десяти единиц различной техники противника.
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