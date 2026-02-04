Огнемётная система «Солнцепёк» уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении, применив тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А «Солнцепёк». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Расчёт модернизированной ТОС-1А «Солнцепёк» с группой огневой поддержки прибыл на огневую позицию и выполнил серию залпов 220-мм термобарическими снарядами по указанным координатам. С помощью автоматизированной системы управления огнём цель была уничтожена. После нанесения огневого поражения основная группа убыла в тыловой район, перезарядилась и встала на боевое дежурство», — говорится в сообщении.

Опорный пункт противника был выявлен в лесополосе перед позициями российских подразделений. Скопление живой силы обнаружил расчёт войск беспилотных систем, после чего координаты цели были оперативно переданы огнемётчикам. Артиллерийские подразделения и беспилотники на этом участке фронта действуют в тесном взаимодействии.

Так, разведывательный дрон «Скат-350М» выявил пулемётную точку ВСУ, информация о которой была направлена на командный пункт для последующего огневого поражения. Кроме того, расчёты БПЛА группировки войск «Центр» продолжают наносить удары по живой силе и технике противника. По данным Минобороны, на Красноармейском направлении были уничтожены бронированные машины, легковые автомобили, гексакоптер типа «Баба-яга», а также FPV-ретрансляторы ВСУ.