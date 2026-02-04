Медведчук назвал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине приговором мирным соглашениям

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности разместить войска альянса на Украине после заключения мира является приговором для любых переговоров. С такой оценкой выступил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По его словам, присутствие войск НАТО на Украине недопустимо для безопасности России, и Москва никогда на это не согласится. По словам Медведчука, Рютте озвучил формулу «ни мира, ни войны», которая приведёт лишь к хаосу. Украинский политик сравнил выступление генсека в Верховной раде с «лживой комедией» западных лидеров времён экс-президента США Джо Байдена, которые обещали поддержку, но оставили украинцев воевать в одиночку.