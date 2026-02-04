Медведчук назвал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине приговором мирным соглашениям
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Заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности разместить войска альянса на Украине после заключения мира является приговором для любых переговоров. С такой оценкой выступил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».
По его словам, присутствие войск НАТО на Украине недопустимо для безопасности России, и Москва никогда на это не согласится. По словам Медведчука, Рютте озвучил формулу «ни мира, ни войны», которая приведёт лишь к хаосу. Украинский политик сравнил выступление генсека в Верховной раде с «лживой комедией» западных лидеров времён экс-президента США Джо Байдена, которые обещали поддержку, но оставили украинцев воевать в одиночку.
Медведчук усомнился в серьёзности намерений европейских стран вводить войска без поддержки США и в целом назвал заявления Рютте частью «клоунады».
Как сообщалось ранее, Марк Рютте озвучил возможность размещения контингентов Вооружённых сил стран-членов НАТО на территории Украины после достижения мирного урегулирования с Россией. Он подчеркнул, что такая поддержка не будет ограничена исключительно сухопутными войсками, но также может включать в себя авиационное прикрытие и военно-морское присутствие со стороны отдельных государств альянса.
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