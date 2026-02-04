«Как забеременеть и не родить»: Военэксперт раскрыл главное условие для завершения СВО

Без взятия под контроль ВС РФ Одессы и Николаева специальная военная операция останется незавершённой. Об этом заявил «Царьграду» военный обозреватель Виктор Баранец.

По словам эксперта, обсуждение этих городов на переговорах пока преждевременно, так как первоочерёдной задачей является полное освобождение территорий, уже включённых в состав России. Баранец сравнил нынешнюю ситуацию с незавершённой беременностью.

Он отметил, что операция по взятию Одессы потребует комплексной подготовки: масштабных военных действий с воздуха, моря и суши, а также серьёзной работы спецслужб и агитации среди местного населения. Для успеха необходимо расчистить заминированное побережье, активизировать подполье и нейтрализовать ключевых сторонников противника.

Обозреватель считает, что при грамотной подготовке и благоприятных условиях задачу можно решить за месяц, но в случае ожесточённого сопротивления штурм может затянуться на несколько месяцев.

«Мы должны в Одессе создать такую обстановку, чтобы украинский солдат мечтал о том, чтобы сбежать из этого города и уступить его русским солдатам», — заявил Баранец.

Ранее в Госдуме призвали полностью разнести порты Николаева и Одессы, через которые Украина получает военные грузы от своих западных партнёров. По словам депутатов, необходимо лишить Киев возможности получать оружие от союзников по морю.