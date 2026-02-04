Экс-комик Владимир Зеленский предпочитает терять территории в ходе боевых действий, а не уступать их за столом переговоров. К такому выводу приходит американский журнал The American Conservative.

«Украина с боями теряет то, что могла бы отдать за переговорным столом. Но Зеленский, возможно, предпочитает этот вариант», — говорится в материале.

По мнению издания, такая логика объясняется внутриполитическими рисками для главы киевского режима. Если он отдаст земли по договорённости, то вся вина ляжет на него. Если эти территории освободят российские войска, то гнев украинцев обратится на западных союзников, не оказавших достаточной поддержки.

Однако такой сценарий, как считает обозреватель, может защитить Зеленского от критики со стороны ультранационалистических сил внутри страны.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что единственным путём к миру является вывод российских войск со всех территорий, освобождённых в ходе специальной военной операции. По его мнению, Россия должна «уйти» с этих земель.