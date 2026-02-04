Военный блогер назвал самые перспективные направления для наступления Армии России

Подразделения ВС РФ активизировали наступление сразу на нескольких участках фронта. По данным военного блогера Владислава Угольного, наиболее заметные подвижки фиксируются в районе Запорожья, а также в направлении Славянска и Краматорска.

Эксперт в беседе с «Лентой.ру» называет Запорожское направление сейчас самым перспективным — оно разделено между двумя группировками: «Днепр» и «Восток». Группировка «Днепр» продвигается западнее Орехова к населённому пункту Степногорск, приближаясь к ключевой оборонительной линии ВСУ по реке Конка.

Параллельно её подразделения наступают на северо-восток в сторону Камышевахи — взятие этой точки позволит перекрыть участок трассы Орехов — Запорожье. Тактически это создаёт угрозу окружения для украинских позиций в этом секторе.

Группировка «Восток» в конце прошлого года взяла Гуляйполе и сейчас бьётся за высоты между реками Гайчур и Верхняя Терса. Контроль над этим участком позволит отрезать Орехов от второй и последней подвозящей магистрали. Недавно российские части закрепились в Терноватом — ещё один шаг к изоляции укрепрайона противника. Тактическая логика прослеживается чётко: сжатие кольца вокруг ключевых узлов с одновременным давлением на несколько направлений.

А ранее Life.ru писал, что Армия России прорвала границу и идёт в наступление на новом участке в Сумской области. По данным военкоров, наши парни продвинулись вглубь украинской территории, заняв территорию до трёх квадратных километров и войдя в населённый пункт Покровка.