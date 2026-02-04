ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России
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Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 21 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 8:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО работали над территориями четырёх регионов. Наибольшее количество дронов — по 9 — было уничтожено над Белгородской и Волгоградской областями. Ещё два сбили над Ростовской областью и один над Курской.
Ранее сообщалось, что в российских центрах подготовки операторов боевых беспилотников за 28 дней новичков обучают пилотированию, навигации через препятствия, точному сбросу боеприпасов, обнаружению и уничтожению вражеских дронов, а также ремонту и сборке аппаратов. Основные навыки отрабатываются на компьютерных симуляторах и в виртуальной реальности. Методика, созданная в 2023 году, постоянно совершенствуется.
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