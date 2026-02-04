Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля, 11:32

ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 21 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 8:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО работали над территориями четырёх регионов. Наибольшее количество дронов — по 9 — было уничтожено над Белгородской и Волгоградской областями. Ещё два сбили над Ростовской областью и один над Курской.

Российские бойцы сбили в приграничье редкий украинский БПЛА
Российские бойцы сбили в приграничье редкий украинский БПЛА

Ранее сообщалось, что в российских центрах подготовки операторов боевых беспилотников за 28 дней новичков обучают пилотированию, навигации через препятствия, точному сбросу боеприпасов, обнаружению и уничтожению вражеских дронов, а также ремонту и сборке аппаратов. Основные навыки отрабатываются на компьютерных симуляторах и в виртуальной реальности. Методика, созданная в 2023 году, постоянно совершенствуется.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar