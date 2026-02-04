ПВО сбила 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России

Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 21 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 8:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО работали над территориями четырёх регионов. Наибольшее количество дронов — по 9 — было уничтожено над Белгородской и Волгоградской областями. Ещё два сбили над Ростовской областью и один над Курской.