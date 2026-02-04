Российские бойцы сбили в приграничье редкий украинский БПЛА

Российская армия ежедневно уничтожает целое множество разных украинских беспилотников, и среди них встречаются довольно редкие. В неофициальной пресс-службе группировки войск «Север» показали последние секунды работы одного из них — FDG33 VTOL. Он отличается возможностью вертикального взлёта и дальнейшего горизонтального полёта, как у американского истребителя F-35 или нашего Як-141.