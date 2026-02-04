Российские бойцы сбили в приграничье редкий украинский БПЛА
Обложка © «Северный Ветер»
Российская армия ежедневно уничтожает целое множество разных украинских беспилотников, и среди них встречаются довольно редкие. В неофициальной пресс-службе группировки войск «Север» показали последние секунды работы одного из них — FDG33 VTOL. Он отличается возможностью вертикального взлёта и дальнейшего горизонтального полёта, как у американского истребителя F-35 или нашего Як-141.
Работа противодроновых расчётов ВС РФ в приграничье. Видео © «Северный Ветер»
«Птичку» уничтожили неподалёку от российской границы. Также на видео — другие трофеи расчётов противодействия БПЛА, в том числе «Дартс», «Жук», «Лелека-100» и «Фурия».
Беспилотник FDG33 VTOL, стоящий на вооружении ВСУ. Фото © coolflyuav.com
Ранее военнослужащие группировки войск «Север» получили новый российский беспилотник «Грузовичок». Он способен перевозить грузы и на данный момент готовится к полётам.
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