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Опубликовано 4 февраля, 12:03

Армия России освободила Староукраинку

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России освободила населённые пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 4 февраля.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Взять под контроль Староукраинку удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника и решительным действиям группировки войск «Восток»

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Новости СВО. ВС РФ прорываются к Дружковке, фронт ВСУ рушится под Сумами, Киев просит войска, но НАТО выдвигает жёсткие условия, 4 февраля

Ранее сообщалось, что российские морпехи применили нестандартную тактику при освобождении села Сухецкое в ДНР, зайдя в населённый пункт в момент, когда противник этого не ожидал. Бойцы ВС РФ воспользовались погодными условиями и элементом внезапности, что позволило пройти незамеченными даже при наблюдении с дронов.

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Милена Скрипальщикова
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