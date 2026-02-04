Армия России освободила населённые пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 4 февраля.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Взять под контроль Староукраинку удалось благодаря продвижению в глубину обороны противника и решительным действиям группировки войск «Восток»

Ранее сообщалось, что российские морпехи применили нестандартную тактику при освобождении села Сухецкое в ДНР, зайдя в населённый пункт в момент, когда противник этого не ожидал. Бойцы ВС РФ воспользовались погодными условиями и элементом внезапности, что позволило пройти незамеченными даже при наблюдении с дронов.