«Ради этого умирали в 2011 году?»: Племянник убитого сына Каддафи обнародовал его последнее сообщение

Племянник покойного сына Муаммара Каддафи — Ахмед Каддафи — опубликовал в социальных сетях аудиозапись, содержащую последнее обращение Сейф аль-Ислама Каддафи. Это сообщение было сделано за день до его смерти.

В нём сын бывшего ливийского лидера выразил решительное осуждение иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, последовавшего за событиями «арабской весны» 2011 года.

«Разве ради этого умирали в 2011 году? Разве мы не предупреждали ещё до тысяч погибших, потери 500 миллиардов долларов, а также всех этих разрушений, сирот и вдов», — говорится в сообщении.

Политик также не скрывал своего разочарования тем, что Ливией правят чужаки и их марионетки, а не сами ливийцы.

В 2015 году ливийский суд приговорил к смертной казни Саифа аль-Ислама за его роль в подавлении протестов в 2011 году, которые привели к свержению его отца. Тем не менее в середине 2017 года он был освобожден в рамках общей амнистии. Позднее, в 2021 году, ливийская прокуратура выдала ордер на его арест, обвинив в связях с частной военной компанией.