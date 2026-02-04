Российский боец спас сослуживца с помощью ковра в самом пекле СВО

Во время штурма позиций ВСУ по группе морпехов ударил танк — одного из бойцов ранило. Командир огнемётного взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Выключатель вспоминает:

«Мы ему начали оказывать помощь, нести было не на чем. Мы сорвали со стены ковёр и на этом ковре потащили его в тыл», — пояснил боец в интервью RT.

Раненого удалось передать на эвакуацию — благодаря импровизированной носилке из обычного домашнего ковра. Спасение сослуживца стало лишь частью того дня. Закрепившись в одном из домов, Выключатель вновь попал под удар — на этот раз миномётный обстрел завалил его стеной.

«Товарища откинуло в другую комнату. Все в пыли. Он вышел, начал меня откапывать, искать. В итоге — лёгкая контузия», — рассказывает боец.

А ранее Life.ru писал, что армейский жетон спас жизнь бойцу ВС РФ в зоне СВО. Одна пуля прошила военному бронежилет и попала в стальной жетон, который выручил мужчину.