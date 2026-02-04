ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля, 14:01

В ВСУ создано новое командование беспилотных систем ПВО, заявил Сырский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В ВСУ создано командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«В командный состав <...> направлены высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом», — написал Сырский в одной из социальных сетей.

По словам главкома, они представили практические предложения по развитию «малой ПВО». В связи с этим «приняты необходимые управленческие решения».

Пасынок Сырского считает, что от главкома ВСУ избавятся при первой необходимости
Пасынок Сырского считает, что от главкома ВСУ избавятся при первой необходимости

Ранее Александр Сырский раскрыл нынешнюю стратегию ВСУ. По словам главкома, основной задачей украинской армии является снижение наступательного потенциала ВС РФ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Александр Сырский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar