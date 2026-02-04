В ВСУ создано новое командование беспилотных систем ПВО, заявил Сырский

В ВСУ создано командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

«В командный состав <...> направлены высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом», — написал Сырский в одной из социальных сетей.

По словам главкома, они представили практические предложения по развитию «малой ПВО». В связи с этим «приняты необходимые управленческие решения».

Ранее Александр Сырский раскрыл нынешнюю стратегию ВСУ. По словам главкома, основной задачей украинской армии является снижение наступательного потенциала ВС РФ.