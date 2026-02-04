Politico: Украина боится, что ей придётся в одиночку нести бремя обороны

Украина сомневается в эффективности будущих мирных соглашений с Россией и поэтому склоняется к стратегии самостоятельного обеспечения своей безопасности. Об этом пишет Politico.

Это подтверждается заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в мощную оборонительную державу, способную отбить любую агрессию. Посол Украины в НАТО Алёна Гетьманчук подчёркивает, что Киев пересмотрел своё понимание гарантий безопасности, теперь видя их основу в сильной украинской армии и развитой оборонной промышленности. Для реализации этого плана потребуется масштабная реформа оборонного сектора, включая модернизацию закупок, кадровой политики и значительные финансовые вливания.

«Любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадёжными», — констатирует американское издание, подчёркивая, что Киев опасается вновь оказаться в ловушке пустых обещаний.

Однако, как отмечается, без членства в НАТО Украине придётся полагаться на менее весомые двусторонние соглашения, что является серьёзным вызовом.

Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США.