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Опубликовано 4 февраля, 14:16

Politico: Украина боится, что ей придётся в одиночку нести бремя обороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украина сомневается в эффективности будущих мирных соглашений с Россией и поэтому склоняется к стратегии самостоятельного обеспечения своей безопасности. Об этом пишет Politico.

Это подтверждается заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в мощную оборонительную державу, способную отбить любую агрессию. Посол Украины в НАТО Алёна Гетьманчук подчёркивает, что Киев пересмотрел своё понимание гарантий безопасности, теперь видя их основу в сильной украинской армии и развитой оборонной промышленности. Для реализации этого плана потребуется масштабная реформа оборонного сектора, включая модернизацию закупок, кадровой политики и значительные финансовые вливания.

«Любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадёжными», — констатирует американское издание, подчёркивая, что Киев опасается вновь оказаться в ловушке пустых обещаний.

Однако, как отмечается, без членства в НАТО Украине придётся полагаться на менее весомые двусторонние соглашения, что является серьёзным вызовом.

В МИД назвали самую надёжную гарантию безопасности Украины — и это не НАТО
В МИД назвали самую надёжную гарантию безопасности Украины — и это не НАТО

Напомним, ранее глава Госдепа Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США.

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Наталья Демьянова
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