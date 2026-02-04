Военный эксперт раскрыл, когда Украина может получить заветные «Томагавки»

Военный эксперт Юрий Кнутов предупредил: если республиканцы проиграют ноябрьские выборы в Конгресс, демократы могут «продавить» поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине. Сейчас президент США Дональд Трамп к этому не готов, но расклад сил в Вашингтоне способен кардинально измениться.

«Вероятность того, что выборы могут быть проиграны республиканцами, достаточно велика», — отмечает эксперт в беседе с «Газетой.ru».

А это значит, что уже к концу года ВСУ могут получить оружие с дальностью полёта 2,5 тысячи километров — способное достичь не только Крыма, но и глубоких тылов России. Однако главная опасность не в самих ракетах, а в условиях их применения. Для запуска «Томагавков» с земли нужны установки Mk 41, а главное — участие американских военных.

«Американцы, передавая «Томагавки», должны будут закладывать в них полётное задание либо передавать это полётное задание Украине и обучить их украинские расчёты тому, как это задание вводится в «Томагавке», что я считаю маловероятным. А вот участие американских военных – это, скорее всего, будет просто необходимо», — поясняет Кнутов.

Передача таких ракет автоматически превратит Вашингтон из спонсора в сторону конфликта — с неизбежной эскалацией. По мнению эксперта, единственный способ предотвратить этот сценарий — ускорить переговоры за счёт успехов на поле боя.

«Успехи на земле — это ключ к тому, чтобы киевский режим как можно быстрее сел за стол переговоров. Тогда и угроза размещения «Томагавков» отступит», — заключает он.

А ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что 90% всех ракет для ПВО Украины приобретаются в США. По его словам, координацией поставок и подготовкой украинской армии занимается командование НАТО в Висбадене.