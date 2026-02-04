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Регион
Опубликовано 4 февраля, 21:46

Швеция обсуждает с Украиной оснащение истребителей Gripen дальнобойными ракетами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMXeon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MMXeon

Шведская оборонная компания Saab ведёт переговоры с Украиной о возможном оснащении истребителей Gripen ракетами большой дальности Meteor. Об этом сообщил Юсси Халметоя, представитель Saab по авиационным вопросам, в интервью изданию Defense News.

«Ракета Meteor стала бы естественным дополнением к комплекту вооружения для любого истребителя Gripen, ведутся переговоры с несколькими странами-экспортерами, включая Украину», — заявил Халметоя.

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Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, такой шаг может стать «переломным фактором» для ситуации на поле боя.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Полина Никифорова
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