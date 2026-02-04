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Опубликовано 4 февраля, 17:45

ВСУ за раз выпустили половину всех ракет Patriot, которые США делают за месяц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«За один удар вылетело 25 ракет PAC-3. Напомню, способности производства американской стороны55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год. Представьте, какие это объёмы в средствах и времени», — цитирует Палиса издание «Левый берег».

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Владимир Зеленский уже начал клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. Глава киевского режима подчеркнул, что за прошлую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.

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Полина Никифорова
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