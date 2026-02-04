Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц, сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«За один удар вылетело 25 ракет PAC-3. Напомню, способности производства американской стороны — 55 единиц в месяц по состоянию на 2025 год. Представьте, какие это объёмы в средствах и времени», — цитирует Палиса издание «Левый берег».

Владимир Зеленский уже начал клянчить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. Глава киевского режима подчеркнул, что за прошлую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.