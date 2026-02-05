В Киеве во время воздушной тревоги прогремели два взрыва
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В Киеве ночью прогремели два взрыва на фоне действующей воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
«В Киеве был слышен взрыв», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о ещё одном хлопке.
Ранее Life.ru писал, что российские обстрелы привели к критическим повреждениям Дарницкой ТЭЦ в Киеве, из-за чего её восстановление займёт продолжительное время. Для Киева разрушение ТЭЦ-6 и серьёзные повреждения Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережья города, стали значительным потрясением.
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