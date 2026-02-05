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Опубликовано 5 февраля, 03:00

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели два взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena_Suvorova

В Киеве ночью прогремели два взрыва на фоне действующей воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Киеве был слышен взрыв», — говорится в сообщении. Ранее стало известно о ещё одном хлопке.

Над четырьмя городами Ростовской области прогремели взрывы
Над четырьмя городами Ростовской области прогремели взрывы

Ранее Life.ru писал, что российские обстрелы привели к критическим повреждениям Дарницкой ТЭЦ в Киеве, из-за чего её восстановление займёт продолжительное время. Для Киева разрушение ТЭЦ-6 и серьёзные повреждения Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережья города, стали значительным потрясением.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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