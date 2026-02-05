В Совфеде заявили, что Зеленский неадекватно воспринимает действительность по линии фронта

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что заморозка линии фронта стала бы «огромной уступкой» Украины. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам назвал такие слова попыткой «заболтать» переговорный процесс и выиграть время для продолжения боевых действий.

«Мне кажется, он не совсем адекватно воспринимает действительность. Какая уступка? Как будто он нам дал эту линию, где мы сейчас стоим. Мы её завоевали. Поэтому мы требуем полностью освободить наши конституционные территории», — заявил Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, речь идёт о территориях, закреплённых в российской Конституции. Эксперт подчеркнул: любые разговоры о «заморозке» без учёта статуса этих регионов Москва воспринимает как манёвр для затягивания времени.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что заморозка линии фронта станет уступкой со стороны Украины. По его словам, он бы никогда не хотел замороженного конфликта, но в ином случае это станет большим компромиссом.