В Госдуме хотят связать размер маткапитала с ценой квадратного метра жилья

Материнский капитал рискует превратиться в символическую выплату, которая не решает главную задачу — помочь семье с детьми купить жильё. Об этом заявил зампред бюджетного комитета Госдумы Каплан Панеш. При нынешней сумме на второго ребёнка — 963 243 рубля — этих денег не хватает даже на минимальный взнос по ипотеке в 10–20% во многих регионах, особенно в крупных городах.

Рост цен на недвижимость и ужесточение кредитных условий окончательно обесценили изначальный смысл программы, задуманной в 2007 году как реальная жилищная поддержка. Депутат в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул: раньше маткапитал покрывал значительную часть стоимости квартиры или весь первоначальный взнос. Сегодня ситуация кардинально изменилась — даже в связке с льготной «Семейной ипотекой» под 6% средства не решают проблему.

Панеш предлагает три решения: привязать размер выплаты к средней стоимости квадратного метра в регионе, ввести целевую надбавку именно для формирования взноса по ипотеке, а также упростить механизм использования капитала вместе со льготными программами.

Без корректировки программа потеряет смысл, предупреждает депутат. Маткапитал должен вновь стать инструментом, а не формальной выплатой — иначе семьи продолжат оставаться без собственного жилья, несмотря на государственную поддержку.

А ранее россиянам объяснили, как выгодно использовать материнский капитал. По словам экспертов, материнский капитал — это целевая помощь, а не инвестиционный инструмент, поэтому решение о его использовании должно зависеть от семейных приоритетов.