«Граждане имеют право решать, куда пойдут их налоги»: В России может появиться налоговый омбудсмен

В Госдуме обсуждают идею создать ассоциацию налогоплательщиков или ввести институт налогового уполномоченного, который будет представлять интересы плательщиков как группы — не в рамках частной проверки, а в разговоре о больших бюджетных решениях.

С таким предложением выступил депутат Каплан Панеш, зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам. В беседе с Life.ru парламентарий подтвердил эту информацию и пояснил, что сегодня налогоплательщик в системе в основном виден как «обязанное лицо» и объект контроля: да, можно запросить разъяснения, дать пояснения, обжаловать решения налоговых органов — но это инструменты под конкретный спор.

А когда речь идёт о приоритетах бюджетной политики и о том, куда направляют собранные со всех деньги, «коллективного голоса» налогоплательщиков почти нет. Из-за этого общественная обратная связь, как правило, появляется уже постфактум — после того, как параметры определены.

Средства собираются со всех, а решения о направлении денег в поддержку отдельных отраслей или компаний принимаются в логике государственных программ и антикризисных мер. Обратная связь для общества обычно появляется уже после того, как параметры определены, и сводится к сообщениям о принятых решениях и их целях. При таком устройстве налог становится безличным потоком, а у этого потока нет институционального голоса. Каплан Панеш Депутат Госдумы

«Создание такого института помогло бы снять напряжение в обществе и улучшить взаимодействия между государством и налогоплательщиком. Сегодня есть большие общественные организации и союзы, которые представляют крупных предпринимателей, большие компании и малые предприятия. Неплохо было бы, чтобы у налогоплательщиков появился такой эффективный формат взаимодействия с налоговой», — добавил собеседник Life.ru.

Что предлагается

Создать постоянный канал представительства — ассоциацию налогоплательщиков или налогового уполномоченного, который сможет:

Собирать позицию плательщиков по изменениям налогов и сборов.

Участвовать в обсуждении мер поддержки за счёт бюджета.

Готовить публичные заключения по инициативам с крупными расходами.

Добиваться мотивированных ответов до принятия решений, а не после.

При этом речь не о том, чтобы каждый «назначал» свою строку бюджета, а скорее о системной процедуре: вопросы о критериях господдержки, условиях для получателей, контроле результата должны задаваться регулярно и от имени плательщиков.

В других сферах государство уже признало, что между сильным институтом и отдельным человеком нужен своего рода представитель. Есть уполномоченные по отдельным направлениям, есть механизмы рассмотрения обращений и жалоб, есть формы защиты интересов предпринимателей. В налоговой сфере такой представитель, ориентированный на права и интересы налогоплательщиков как группы, фактически отсутствует. Между тем именно здесь пересекаются интересы государства и миллионов плательщиков, и именно здесь любая системная ошибка или перекос отражается на широком круге людей. Каплан Панеш Депутат Госдумы

А как вы считаете, должен ли налогоплательщик иметь голос в распределении бюджета? Пишите в комментариях.