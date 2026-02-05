Пенсионерам и многодетным семьям предложили разрешить платить за отопление по частям

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направит вице-премьеру Марату Хуснуллину предложение ввести рассрочку оплаты отопления до шести месяцев для пенсионеров и многодетных семей. Зимние квитанции с астрономическими суммами заставляют людей загонять себя в долги — особенно тех, чьи пенсии и пособия не позволяют разом расплатиться с ЖКХ. Рассрочка позволит равномерно распределить нагрузку по месяцам без штрафов и угрозы отключения услуг.

Сейчас оплата отопления идёт либо в течение отопительного сезона (с резкими скачками в морозы), либо равномерно за год. Но первый вариант бьёт по кошельку уязвимых категорий, а второй не всегда доступен. Гусев в интервью RTVI отмечает: существующие льготы и субсидии не спасают от внезапных «ударов» по бюджету в январе-феврале. Его инициатива — не отмена платежей, а гибкий график: люди сами решают, когда и сколько платить, а при возможности могут погасить долг досрочно.

По данным депутата, в его приёмную регулярно приходят жалобы на «непомерные» суммы в квитанциях. Рассрочка должна снизить социальную напряжённость и предотвратить рост задолженностей среди тех, кто и так живёт на грани.

А ранее россиянам объяснили, как заставить УК вернуть деньги за холод дома. По словам специалиста, по правилам предоставления коммунальных услуг температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18 градусов Цельсия. В противном случае нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу УК, фиксируя номер заявки.