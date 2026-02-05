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Опубликовано 5 февраля, 09:18

Девять снарядов HIMARS и более 380 дронов ВСУ уничтожила российская ПВО за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили управляемую авиабомбу, девять снарядов HIMARS и 381 беспилотник ВСУ самолётного типа в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сбиты управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 381 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в сообщении.

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Также сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО перехватили и уничтожили 95 беспилотников ВСУ над регионами России. Наибольшее количество дронов — 36 — сбили над территорией Краснодарского края.

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Наталья Демьянова
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