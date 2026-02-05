«Своих не бросаем»: Морпехи-медики три дня под огнём пробивались к линии фронта для эвакуации раненого

Три полных дня под вражеским огнём медики разведотряда «БАРС-22» 55-й дивизии морской пехоты пробивались к тяжелораненому сослуживцу, чтобы эвакуировать его.

Как рассказал ТАСС медик с позывным Каспер, когда они наконец добрались до бойца, его быстро упаковали и оказали помощь. Обратный путь с раненым на носилках занял 12 часов. Преодолели 12 километров под постоянным огнём.

«В этот момент я впервые увидел, как 12 часов у меня человек молится в носилках. Это показательный случай, что мы своих не бросаем», — сказал Каспер.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил героизм врачей, спасающих бойцов СВО. Также глав государства подчеркнул, что российские специалисты получили уникальный опыт оказания психологической помощи военнослужащим, пострадавшим при выполнении боевых задач.