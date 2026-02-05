Средства ПВО за пять часов сбили 29 украинских БПЛА над регионами России

За пять часов 5 февраля с 08:00 до 13:00 по московскому времени средствами ПВО России были сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа. С данными выступило Минобороны РФ.

«10 — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Белгородской области, 7 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Воронежской области», — сообщили в ведомстве.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Наибольшее количество дронов — 36 — сбили над территорией Краснодарского края. 27 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря. Восемь беспилотников сбили над Белгородской областью, два — над территорией Республики Крым, один — над Волгоградской областью.