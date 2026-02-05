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Опубликовано 5 февраля, 12:32

Хинштейн показал фото возвращённых из украинского плена курян

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал фото возвращённых из украинского плена курян. На белорусско-российской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Для сопровождения и оказания необходимой помощи были направлены специалисты регионального Министерства здравоохранения, а также обеспечены транспортные средства.

«Людей уже осмотрели медики, всех везут в наш регион. Первым делом разместим их в ПВР, поможем оформить документы и обеспечим всем необходимым. Ждём наших людей домой!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Встреча Москальковой с освобождёнными курянами. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Встреча Москальковой с освобождёнными курянами. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Встреча Москальковой с освобождёнными курянами. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Встреча Москальковой с освобождёнными курянами. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Как отметил губернатор, возвращение российских граждан с вражеской территории – это сложный и длительный процесс. Хинштейн отметил вклад президента, Минобороны, уполномоченного по правам человека, ФСБ, МИД и Красного Креста в его реализацию.

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Правительство выделило почти 1,3 млрд рублей на жильё для пострадавших курян

Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне.

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Наталья Демьянова
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