Хинштейн показал фото возвращённых из украинского плена курян
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн показал фото возвращённых из украинского плена курян. На белорусско-российской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Для сопровождения и оказания необходимой помощи были направлены специалисты регионального Министерства здравоохранения, а также обеспечены транспортные средства.
«Людей уже осмотрели медики, всех везут в наш регион. Первым делом разместим их в ПВР, поможем оформить документы и обеспечим всем необходимым. Ждём наших людей домой!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, возвращение российских граждан с вражеской территории – это сложный и длительный процесс. Хинштейн отметил вклад президента, Минобороны, уполномоченного по правам человека, ФСБ, МИД и Красного Креста в его реализацию.
Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне.
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