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Опубликовано 5 февраля, 12:49

Путин: Участники СВО называют друг друга «брат», невзирая на этнос и религию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Участники СВО, несмотря на разницу в этносе или вероисповедании, называют друг друга браться. Этот момент подчёркивает непобедимое единство России, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, стремление сохранять общую землю, традиции и культуру всегда объединяло наш народ.

«И вот такое единство является самым мощным и самым сильным. То же самое происходит и сегодня, когда наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу «брат», — отметил президент, добавив, что это очень дорогого стоит и подчёркивает наше непобедимое единство.

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Заявление главы государства прозвучало на церемонии открытия Года единства народов России в национальном центре «Россия». Мероприятие проходит в рамках марафона «Россия — семья семей», организованного Российским обществом «Знание».

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Никита Никонов
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