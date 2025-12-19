«Привет, брат!» Путина поразил разговор русского офицера с дагестанским в его кабинете

Президент Владимир Путин привёл личный пример настоящего боевого братства, которое он увидел среди командиров на фронте. Лидер рассказал эту историю в ходе прямой линии.

По словам главы государства, во время разговора в его кабинете один командир русской бригады выразил неловкость от того, что находится в безопасности, пока его товарищ, командир такой же бригады, находится на передовой. На вопрос, кто этот командир, офицер ответил: «Дагестанец. Настоящий воин, патриот России и прекрасный командир». Путин предложил позвонить ему по военной связи.

После разговора президента с дагестанским командиром, русский офицер взял трубку и сказал: «Привет, брат». Как отметил Путин, это простое солдатское обращение, звучащее из уст воинов в такой обстановке, дорогого стоит и является проявлением истинного единства.

Ранее Путин отметил, что участники программы «Время героев», которые проявили себя на СВО, успешно строят карьеру на госслужбе и в крупном бизнесе. Лидер подчеркнул, что многие из них стали уже и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работает в администрации президента РФ.