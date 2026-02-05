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Опубликовано 5 февраля, 14:38

Риттер: Зеленский стремился к конфликту с Россией, и его мечта сбылась

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский целенаправленно добивался вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер.

«Зеленский стремился к <…> (конфликту) с российским народом. Его желание сбылось», — написал он в соцсети Х.

Как подчеркнул аналитик, Украина самостоятельно обрекла себя на крайне нежелательную судьбу.

Зеленский пообещал контрактную армию после завершения конфликта и снова попросил денег
Зеленский пообещал контрактную армию после завершения конфликта и снова попросил денег

Ранее Зеленский заявил, что в случае поражения в текущем конфликте Украина «потеряет независимость». Бывший комик отметил, что Киев в значительной степени опирается на поддержку западных стран. По его словам, исход боевых действий напрямую влияет на сохранение государственного суверенитета.

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Наталья Демьянова
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