Риттер: Зеленский стремился к конфликту с Россией, и его мечта сбылась
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Владимир Зеленский целенаправленно добивался вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший американский разведчик и военный эксперт Скотт Риттер.
«Зеленский стремился к <…> (конфликту) с российским народом. Его желание сбылось», — написал он в соцсети Х.
Как подчеркнул аналитик, Украина самостоятельно обрекла себя на крайне нежелательную судьбу.
Ранее Зеленский заявил, что в случае поражения в текущем конфликте Украина «потеряет независимость». Бывший комик отметил, что Киев в значительной степени опирается на поддержку западных стран. По его словам, исход боевых действий напрямую влияет на сохранение государственного суверенитета.
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