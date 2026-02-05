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Опубликовано 5 февраля, 15:50

«Нам остаётся тянуть время»: в ВСУ признали, что ситуация может резко ухудшиться

В ВСУ заявили о необходимости затягивать время и готовиться к худшему сценарию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинским военным необходимо затягивать время и удерживать оборону в надежде на возможный перелом ситуации. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Дипломат в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, сейчас главная задача — сохранить позиции и запастись терпением, поскольку в случае прорыва обороны последствия будут катастрофическими. Военный подчеркнул, что бойцам важно ценить то, что удаётся удерживать, и не строить иллюзий о быстром улучшении ситуации.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Староукраинку и Степановку, наступают на Доброполье, зажимая ВСУ в клещи, переговоры в Абу-Даби, 5 февраля

Он также призвал украинцев быть морально готовыми к худшему развитию событий, при этом сохраняя надежду на положительный исход.

Ранее Зеленский заявил, что в случае поражения в текущем конфликте Украина «потеряет независимость». Бывший комик отметил, что Киев в значительной степени опирается на поддержку западных стран. По его словам, исход боевых действий напрямую влияет на сохранение государственного суверенитета.

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Марина Фещенко
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