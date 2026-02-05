Украинским военным необходимо затягивать время и удерживать оборону в надежде на возможный перелом ситуации. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Дипломат в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, сейчас главная задача — сохранить позиции и запастись терпением, поскольку в случае прорыва обороны последствия будут катастрофическими. Военный подчеркнул, что бойцам важно ценить то, что удаётся удерживать, и не строить иллюзий о быстром улучшении ситуации.

Он также призвал украинцев быть морально готовыми к худшему развитию событий, при этом сохраняя надежду на положительный исход.

Ранее Зеленский заявил, что в случае поражения в текущем конфликте Украина «потеряет независимость». Бывший комик отметил, что Киев в значительной степени опирается на поддержку западных стран. По его словам, исход боевых действий напрямую влияет на сохранение государственного суверенитета.