Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что Европа продолжает играть негативную роль в процессе переговоров по Украине. Он констатировал, что российская сторона не видит «даже малейших признаков «поумнения» со стороны европейцев. Об этом дипломат рассказал газете «Известия».

«Да, абсолютно. Здесь никаких даже малейших признаков «поумнения» мы не видим абсолютно», — уточнил Любинский.

Он подчеркнул, что когда возобновится серьёзный диалог о принципах построения безопасности, вопрос о нерасширении НАТО будет поставлен с новой остротой. По его словам, эта тема остаётся ключевой в повестке десятилетия и является одной из основных причин нынешних деструктивных процессов в сфере безопасности на континенте.

Заявление прозвучало на фоне второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби, в котором участвовали делегации России, США и Украины. Москва неоднократно выражала готовность к дипломатическому урегулированию, включая обсуждение предложенного Вашингтоном плана. В то же время в Кремле указывали, что желание Киева договариваться остаётся под вопросом.

Ранее сообщалось, что европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за запрета на вещание российских СМИ. Руководство Евросоюза ввело политическую цензуру, не давая возможности узнать позицию России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что люди имеют право знать позиции обеих сторон, но Брюссель лишил их этого права.