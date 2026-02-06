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Опубликовано 6 февраля, 02:58

Южная группировка за сутки уничтожила 39 блиндажей с военными ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в результате действий Южной группировки войск за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его информации, на краматорском, константиновском и славянском направлениях были уничтожены шесть антенн связи, терминал спутниковой системы Starlink, семь пунктов управления беспилотниками, а также три наземных робототехнических комплекса. Кроме того, огневое поражение нанесено 39 блиндажам и укрытиям, в которых находился личный состав ВСУ.

Изолированные в Сумской области подразделения ВСУ едят снег, чтобы выжить
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Ранее в силовых структурах сообщили о том, что на позициях украинской армии наблюдаются отключения терминалов Starlink. ВСУ на передовой лишилась связи из-за мер, предпринятых Илоном Маском в отношении несанкционированного использования спутниковых терминалов Starlink.

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Виталий Приходько
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