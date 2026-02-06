Расчёт РСЗО «Град» уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» нанёс удар по пунктам управления украинскими дронами. Об этом сообщили в Минобороны России.
Боевая работа расчёта РСЗО «Град». Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт РСЗО «Град» группировки «Восток» уничтожил пункты управления БПЛА противника в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны отчитались о работе российских военнослужащих группировки «Восток», которые взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области в ходе боя за опорный пункт противника. Один из штурмовиков рассказал, что бойцам пришлось преодолеть 300–400 метров по открытой местности и затем пройти через лесополосу. После скрытного выхода к позиции подразделение использовало гранаты, а затем вступило в кратковременную перестрелку.
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