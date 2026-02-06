ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 февраля, 04:52

К Сумам переброшено рекордное число расчётов БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

По данным силовых структур, к Сумам переброшено рекордное число подразделений дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА «Новости».

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчётов БПЛА с целью остановить ГВ «Север», — уточнил собеседник агентства.

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в Сумской области уничтожено более 280 военнослужащих противника, 10 машин, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.

Южная группировка за сутки уничтожила 39 блиндажей с военными ВСУ
Южная группировка за сутки уничтожила 39 блиндажей с военными ВСУ

Ранее российские военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен группу украинских боевиков в Запорожской области в ходе боя за опорный пункт противника. Один из российских штурмовиков рассказал, что бойцам пришлось преодолеть 300–400 метров по открытой местности и затем пройти через лесополосу. После скрытного выхода к позиции подразделение использовало гранаты, а затем вступило в кратковременную перестрелку. Украинским военнослужащим предложили сдаться без продолжения боя. Единственный путь отхода для Вооружённых сил Украины проходил через заминированное поле, и после предложения альтернативного выхода противник согласился.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar