В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в Сумской области уничтожено более 280 военнослужащих противника, 10 машин, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.

Ранее российские военнослужащие группировки «Восток» взяли в плен группу украинских боевиков в Запорожской области в ходе боя за опорный пункт противника. Один из российских штурмовиков рассказал, что бойцам пришлось преодолеть 300–400 метров по открытой местности и затем пройти через лесополосу. После скрытного выхода к позиции подразделение использовало гранаты, а затем вступило в кратковременную перестрелку. Украинским военнослужащим предложили сдаться без продолжения боя. Единственный путь отхода для Вооружённых сил Украины проходил через заминированное поле, и после предложения альтернативного выхода противник согласился.