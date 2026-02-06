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Опубликовано 6 февраля, 06:35

Два бойца ВСУ уничтожены при попытке занять блиндаж потеплее под Часовым Яром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Двое военнослужащих Вооружённых сил Украины были ликвидированы при попытке сменить позицию в районе Часова Яра. Об инциденте со ссылкой на свои источники сообщает SHOT.

Удары ВС РФ по бойцам ВСУ, меняющим позицию. Видео © Telegram / SHOT

По данным издания, украинские военные, взяв с собой провизию, пытались найти себе место потеплее. Их перемещения отслеживали российские подразделения, в том числе бойцы бригады «Север-V». Когда солдаты ВСУ решили сделать привал, по ним был нанесён удар с применением FPV-дронов.

Первый же удар ранил одного из солдат. Его напарник, вместо того чтобы оказать помощь, бросил его и попытался скрыться в лесу. Однако убежать не удалось — его настиг и уничтожид российский беспилотник.

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Ранее в николаевском подполье заявили, что основные войска Украины будут выведены из Харькова, поскольку там не хватает энергии после ударов российской армии по энергетической инфраструктуре. При этом некоторые особенно отчаянные боевики останутся в городе.

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