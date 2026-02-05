В подполье предрекли бегство ВСУ из Харькова из-за ударов ВС РФ по энергетике

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к острой нехватке трансформаторов. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Уже есть сведения, что в Кривом Роге некоторые подстанции демонтируют для того, чтобы восстановить работу в Киеве, в киевских подстанциях», — заявил Лебедев.

Лебедев добавил, что Харьковская и Днепропетровская области стали прифронтовыми территориями, где по энергетике можно наносить удары даже с помощью артиллерии. Потеря энергоснабжения, подчеркнул он, может ударить и по военной связи. Координатор предположил, что некоторые «умалишённые» попытаются держать оборону Харькова, но основные войска уйдут.

Ранее Life.ru писал, что российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в 148 районах. Среди них — места сборки, хранения и запуска дальнобойных беспилотников и склады боеприпасов.