ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 февраля, 11:29

В подполье предрекли бегство ВСУ из Харькова из-за ударов ВС РФ по энергетике

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к острой нехватке трансформаторов. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Уже есть сведения, что в Кривом Роге некоторые подстанции демонтируют для того, чтобы восстановить работу в Киеве, в киевских подстанциях», — заявил Лебедев.

Лебедев добавил, что Харьковская и Днепропетровская области стали прифронтовыми территориями, где по энергетике можно наносить удары даже с помощью артиллерии. Потеря энергоснабжения, подчеркнул он, может ударить и по военной связи. Координатор предположил, что некоторые «умалишённые» попытаются держать оборону Харькова, но основные войска уйдут.

Минобороны отчиталось о новых ударах по инфраструктуре и силам ВСУ
Минобороны отчиталось о новых ударах по инфраструктуре и силам ВСУ

Ранее Life.ru писал, что российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в 148 районах. Среди них — места сборки, хранения и запуска дальнобойных беспилотников и склады боеприпасов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar