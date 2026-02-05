ВС РФ за последние сутки нанесли удары по важным объектам ВСУ в 148 районах

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение» целому ряду целей. Среди них — места сборки, хранения и запуска дальнобойных беспилотников и склады боеприпасов. По данным министерства, атаки затронули 148 районов.

Ранее Life.ru писал, что вчера российские войска нанесли масштабные удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются для нужд украинского военно-промышленного комплекса и ВСУ. За сутки были поражены цели в 153 районах.