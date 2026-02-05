ВСУ перебросили к Доброполью элитное подразделение дроноводов «Птицы Мадьяра»

ВСУ перебросили к Доброполью в ДНР подразделения БПЛА, в том числе бойцов элитных «Птиц Мадьяра». Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. По его словам, противник кратно нарастил применение беспилотников на данном направлении — как обычных, так и тяжёлых гексакоптеров.