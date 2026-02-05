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Опубликовано 5 февраля, 07:10

ВСУ перебросили к Доброполью элитное подразделение дроноводов «Птицы Мадьяра»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

ВСУ перебросили к Доброполью в ДНР подразделения БПЛА, в том числе бойцов элитных «Птиц Мадьяра». Об этом журналистам рассказал источник в силовых структурах. По его словам, противник кратно нарастил применение беспилотников на данном направлении — как обычных, так и тяжёлых гексакоптеров.

«На этот участок фронта переброшены несколько подразделений БПЛА, среди которых элита, в том числе «Птицы Мадьяра» и ряд других», — сказал собеседник ТАСС.

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Напомним, «Птицы Мадьяра» известны своей жестокостью и массой военных преступлений. Недавно Следком обвинил командира подразделения Роберта Бровди в 46 эпизодах, в том числе терактах с гибелью мирного населения. Также, по данным ведомства, он виновен в гибели военной журналистки Анны Прокофьевой.

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Матвей Константинов
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