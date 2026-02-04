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Опубликовано 4 февраля, 12:19

Минобороны РФ отчиталось об ударах по используемым ВСУ объектам энергетики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Российские войска нанесли масштабные удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются для нужд украинского военно-промышленного комплекса и ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ 4 февраля.

За сутки были поражены цели в 153 районах. Кроме того, оперативно-тактическая авиация, дроны-камикадзе, ракетные войска и артиллерия работали по местам хранения и запуска украинских беспилотников большой дальности, а также по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Данные действия направлены на ослабление военно-производственных и логистических возможностей противника.

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Ранее военный блогер назвал Запорожское направление наиболее перспективным для наступления ВС РФ. По его оценке, группировка «Днепр» продвигается западнее Орехова к Степногорску и на Камышеваху, что угрожает окружением украинских позиций и может перерезать трассу Орехов — Запорожье. Также активность отмечается в районах Славянска и Краматорска.

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Алиса Хуссаин
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