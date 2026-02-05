Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения Вооружённых Сил РФ в ходе последних операций успешно атаковали ключевые объекты украинской военной инфраструктуры, включая транспортные узлы и энергетические комплексы, активно задействованные украинскими силами. Одновременно были нейтрализованы точки временного базирования подразделений ВСУ и иностранные наёмнические формирования, расположенные в более чем ста сорока восьми населённых пунктах.

Кроме того, была разрушена инфраструктура для обслуживания беспилотных аппаратов большого радиуса действия, являющиеся источником угрозы российским подразделениям. Эти меры предприняты согласно заявленной стратегии защиты российских позиций и противодействия действиям Киева, направленному против мирных жителей России.

Среди объектов поражения значатся склады вооружения и боеприпасы, цеха сборки разведывательно-диверсионных дронов, многочисленные пункты размещения солдат ВСУ и иностранцев-наёмников. Благодаря координации авиации, наземных расчётов и систем управления, российские силы эффективно подавляют украинские боевые возможности.

Ранее российские бойцы рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ. По словам командира эвакуационной группы с позывным Адресат, украинская армия целенаправленно бьёт по раненым, чтобы заманить в ловушку спасательные подразделения.