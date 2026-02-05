В Харьковской области уничтожен расчёт БПЛА и командир украинского батальона «Рэгби тим», известного жестокостью по отношению к российским военнослужащим. Об этом рассказали в неофициальной пресс-службе группировки войск «Север».

«Они целенаправленно снимают видео попадания дронов по уже погибшим военным, публикуя это у себя в соцсетях», — подчёркивается в сообщении.

Ранее российские бойцы рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ. По словам командира эвакуационной группы с позывным Адресат, украинская армия целенаправленно бьёт по раненым, чтобы заманить в ловушку спасательные подразделения.