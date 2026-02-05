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Опубликовано 5 февраля, 03:24

Соскин: Трамп намекнул Зеленскому, что он сам виноват в ударах ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп намекнул главарю киевского режима Владимиру Зеленскому о его личной ответственности за ракетные удары по украинской энергетике. Об этом политолог сообщил в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, после недельного затишья Россия нанесла новый масштабный удар, и именно действия киевского руководства стали этому причиной. Эксперт утверждает, что Зеленский вводит общественность в заблуждение, заявляя о якобы проигнорированной Россией просьбе Трампа. На самом деле, как подчеркнул Соскин, реальная политика Украины и её европейских партнёров направлена на срыв любых мирных инициатив.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли один из самых мощных ударов по энергообъектам Украины с начала года. Для атаки применялось высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты.

Соскин считает, что последний удар ВС РФ показал беспомощность Украины
Соскин считает, что последний удар ВС РФ показал беспомощность Украины

Ранее сообщалось, что удары ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины приближают страну к невозможности продолжать боевые действия. Давление России приведёт Киев к экономическому и политическому коллапсу.

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Виталий Приходько
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