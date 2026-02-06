Зеленского призвали постоянно оглядываться после покушения на генерала Алексеева
Депутат Колесник счёл подлым покушение на генерала Алексеева
Владимир Алексеев. Обложка © Минобороны РФ
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что за покушением на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева может стоять Украина. Он также обратил внимание, что высокопоставленному военному стреляли в спину.
«Я не следователь, не прокурор, а военный человек. Я по-другому смотрю на это. Стреляли в спину — выстрел в спину считается самым подлым», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Он не исключил, что покушение могло быть организовано окружением Владимира Зеленского. По словам депутата ГД РФ, представители киевского режима теперь «должны жить в страхе и постоянно оглядываться».
Напомним, 6 февраля в Москве совершили покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, которому стреляли в спину. Высокопоставленный военный находится в тяжёлом состоянии. Вероятно, киллер поджидал генерала в засаде на лестничной клетке. Уже появилось первое видео с места покушения. В связи с преступлением СК завёл дело.
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