«Есть более достойные»: Санду ответила на предложение номинировать её на Нобеля

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не считает себя достойной Нобелевской премии мира, несмотря на предложение выдвинуть её на награду.

В эфире программы Cutia Neagra на телеканале TV8 она подчеркнула, что премии прежде всего заслуживают люди, которые жертвуют собой ради мира.

По словам Санду, она с благодарностью относится к вниманию к Молдавии и оценке её усилий, однако на Нобелевскую премию ежегодно номинируют сотни кандидатов.

Президент отдельно упомянула украинских военных, вернувшихся из плена, назвав именно их теми, кто по-настоящему достоин награды за вклад в мир и безопасность.

Ранее один из депутатов парламента Норвегии предложил выдвинуть Санду на Нобелевскую премию мира за «активную роль в защите демократии, верховенства закона и мира» и за то, что она, по его словам, «находилась на передовой защиты демократии в Европе».