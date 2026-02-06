На Украине боятся наступления Армии России на двух фронтах сразу

Армия России может начать крупное наступление уже в конце апреля. Такое предположение озвучил украинский военный эксперт Константин Машовец, согласно прогнозу которого операция будет разделена на два направления.

«Сейчас Россия накапливает ресурсы для наступления и готовит районы для развёртывания ударных группировок», — пишет он.

Аналитик заявил, что с «большой долей вероятности» планируются Славянско-Краматорская и Орехово-Запорожская наступательные операции. Также возможна их комбинация по срокам и месту.

Эксперт предположил, что до конца весны российское руководство будет занято подготовкой этой кампании. По его мнению, целью Кремля является попытка завершить конфликт в 2026 году на своих условиях с помощью этих операций.

На практике наступление ВС РФ и не прекращалось. Только за последнюю неделю, по данным Минобороны России, были освобождены восемь населённых пунктов в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях. Ведомство сообщило, что подразделения группировок «Север», «Юг», «Центр» и «Восток» ведут наступательные действия на разных участках фронта, продвигаясь вглубь обороны противника.