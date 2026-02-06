Минобороны доложило о взятии 8 населённых пунктов в зоне СВО за неделю

Российские войска за последнюю неделю освободили восемь населённых пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение недели в результате активных наступательных действий… освобождены населённые пункты Зеленое Харьковской области, Поповка Сумской области, Степановка ДНР, Торецкое и Сухецкое ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области», — доложили в ведомстве.

По данным министерства, подразделения группировок «Север», «Юг», «Центр» и «Восток» вели наступательные действия на разных участках фронта, продвигаясь вглубь обороны противника. Среди освобождённых территорий — три населённых пункта в ДНР и Запорожской области, а также по одному в Харьковской и Сумской областях.