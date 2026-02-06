Минобороны доложило о взятии 8 населённых пунктов в зоне СВО за неделю
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Российские войска за последнюю неделю освободили восемь населённых пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение недели в результате активных наступательных действий… освобождены населённые пункты Зеленое Харьковской области, Поповка Сумской области, Степановка ДНР, Торецкое и Сухецкое ДНР, а также Староукраинка, Петровка и Придорожное Запорожской области», — доложили в ведомстве.
По данным министерства, подразделения группировок «Север», «Юг», «Центр» и «Восток» вели наступательные действия на разных участках фронта, продвигаясь вглубь обороны противника. Среди освобождённых территорий — три населённых пункта в ДНР и Запорожской области, а также по одному в Харьковской и Сумской областях.
Ранее стало известно, что российские войска начали наступательные действия на новом участке фронта в Сумской области. А военнослужащие Южной группировки войск нанесли высокоточный удар по двум украинским пунктам управления беспилотниками в районе Константиновки в ДНР. В ходе боевой работы также были ликвидированы два вражеских наземных робототехнических комплекса.
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