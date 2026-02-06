Мантуров: 95% солдат ВС РФ возвращаются в строй после ранений

Более 95% российских военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, возвращаются в строй благодаря комплексной системе медицинской помощи. Такие данные привёл первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, выступая на стратегической сессии в технополисе «ЭРА».

«Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удаётся возвращать в строй более 95% раненых бойцов», — указал он.

Мантуров отметил, что высокий результат достигнут во многом благодаря отлаженной эвакуации с передовой, которая особенно сложна в условиях массового применения беспилотников.

В ходе заседания участники также обсудили направления развития медицинского обеспечения в зоне СВО и возможности отечественной промышленности для нужд военной медицины. Таким образом, комплексный подход, включающий оперативную эвакуацию, современное лечение и реабилитацию, позволяет сохранять боеспособность подразделений.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные медики разработали гемостатическую губку для остановки тяжёлых кровотечений при ранениях в живот. Такое приспособление способно справляться с потерей крови второй и третьей степени тяжести.