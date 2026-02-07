Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА
Обложка © Life.ru
В Тверской области в результате ночной атаки украинских беспилотников 7 февраля произошёл пожар на предприятии. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.
«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — приводит комментарий Королёва пресс-служба региональной администрации.
Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных ведомств и пожарные.
Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Конаковский район Тверской области. Жители услышали серию мощных взрывов около половины четвёртого утра, после чего начался пожар.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.