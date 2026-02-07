ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 февраля, 02:22

Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Тверской области в результате ночной атаки украинских беспилотников 7 февраля произошёл пожар на предприятии. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — приводит комментарий Королёва пресс-служба региональной администрации.

Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных ведомств и пожарные.

Мирный житель погиб и трое пострадали при атаке БПЛА на курское село
Мирный житель погиб и трое пострадали при атаке БПЛА на курское село

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Конаковский район Тверской области. Жители услышали серию мощных взрывов около половины четвёртого утра, после чего начался пожар.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Тверская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar