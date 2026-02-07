Пожар вспыхнул на предприятии в Тверской области из-за атаки БПЛА

В Тверской области в результате ночной атаки украинских беспилотников 7 февраля произошёл пожар на предприятии. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Королёв.

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа», — приводит комментарий Королёва пресс-служба региональной администрации.

Сведений о пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных ведомств и пожарные.

Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотников ВСУ на Конаковский район Тверской области. Жители услышали серию мощных взрывов около половины четвёртого утра, после чего начался пожар.