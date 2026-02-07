За ночь силы ПВО сбили 82 украинских дрона над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили масштабную атаку украинских беспилотников. С 23:00 6 февраля до 07:00 7 февраля дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 82 БПЛА самолётного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

Основной удар пришёлся на Волгоградскую область – там было сбито 45 дронов. Ещё восемь беспилотников уничтожили над Брянской областью, по шесть – над Ростовской и Саратовской, по четыре – над Орловской и Тверской. Ещё три дрона сбили над Курской областью. Также по одному БПЛА перехватили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. По данным военного ведомства, дежурные силы ПВО отработали в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что сразу три российских аэропорта – в Калуге, Пензе и Саратове – вернулись к работе в штатном режиме. Временные ограничения на полёты действовали несколько часов. Ранним утром в субботу Росавиация сняла все запреты, и воздушные гавани вновь начали принимать и отправлять рейсы.