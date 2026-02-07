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Регион
Опубликовано 7 февраля, 03:43

ПВО уничтожила беспилотники ВСУ над четырьмя районами Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Ночью 7 февраля Ростовская область подверглась воздушной атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, силы ПВО отработали сразу в нескольких муниципалитетах.

Вражеские БПЛА были уничтожены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, однако информация продолжает уточняться.

Глава региона подчеркнул, что беспилотная опасность сохраняется, призвал жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

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Ранее Life.ru писал, что атака украинских беспилотников привела к пожару на предприятии в Тверской области. Возгорание произошло в Конаковском округе во время отражения налёта БПЛА, сообщил врио губернатора Виталий Королёв. По официальным данным, пострадавших нет.

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Юния Ларсон
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